Оперний театр у Києві «втомився». Фасад будівлі почав руйнуватися

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Руйнацію будівлі зафіксував київський журналіст

Національний театр опери та балету, який розташований у центрі столиці, почав несподівано руйнуватися. З фасаду будівлі посипалися гіпсові елементи ліпнини.

Про це у Фейсбук повідомив журналіст Григорій Мельничук, який також займається урбаністикою міста.

«Оперний театр сьогодні трохи втомився. Віником вже згребли», - написав він та поділився фотографіями з місця події.

Як відомо, 11 березня у Києві обвалився Шулявський міст. Тоді столичний мер Віталій Кличко заявив, що «міст втомився».

Нагадаємо, сьогодні вдень біля Верховної Ради провалилась дорога.

Тим часом на Майдані триває активна підготовка до «Євробачення».

Як відомо, 62-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» цього року навесні прийматиме столиця України. У конкурсі братиме участь 43 країни. Головною ареною стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали «Євробачення-2017» у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.

Як уже повідомлялося, літню естраду в Маріїнському парку, яку кияни називають «Мушлею», буде капітально реконструйовано до початку пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

Цьогоріч було виділено 2 мільйони гривень на її відновлення, яке, зокрема, передбачає і технічне оснащення сцени світлом та звуковою апаратурою.

Як повідомляв «Главком», у 2016 році Київська міська державна адміністрація за рахунок субвенції спрямувала 34,4 млн грн на підготовку та проведення «Євробачення-2017».