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    Оперний театр у Києві «втомився». Фасад будівлі почав руйнуватися

    • Сьогодні, 15:55
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    Руйнацію будівлі зафіксував київський журналіст

    Національний театр опери та балету, який розташований у центрі столиці, почав несподівано руйнуватися. З фасаду будівлі посипалися гіпсові елементи ліпнини.

    Про це у Фейсбук повідомив журналіст Григорій Мельничук, який також займається урбаністикою міста.

    «Оперний театр сьогодні трохи втомився. Віником вже згребли», - написав він та поділився фотографіями з місця події.

    Як відомо, 11 березня  у Києві обвалився Шулявський міст. Тоді столичний мер Віталій Кличко заявив, що «міст втомився».

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    Оперний театр у Києві «втомився». Фасад будівлі почав руйнуватися
    Оперний театр у Києві «втомився». Фасад будівлі почав руйнуватися
    Оперний театр у Києві «втомився». Фасад будівлі почав руйнуватися
    Оперний театр у Києві «втомився». Фасад будівлі почав руйнуватися
    Оперний театр у Києві «втомився». Фасад будівлі почав руйнуватися

    Нагадаємо, сьогодні  вдень біля Верховної Ради провалилась дорога.

    Тим часом на Майдані триває активна підготовка до «Євробачення».

    Як відомо, 62-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» цього року навесні прийматиме столиця України. У конкурсі братиме участь 43 країни. Головною ареною стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали «Євробачення-2017» у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.

    Як уже повідомлялося, літню естраду в Маріїнському парку, яку кияни називають «Мушлею», буде капітально реконструйовано до початку пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

    Цьогоріч було виділено 2 мільйони гривень на її відновлення, яке, зокрема, передбачає і технічне оснащення сцени світлом та звуковою апаратурою. 

    Як повідомляв «Главком», у 2016 році Київська міська державна адміністрація за рахунок субвенції спрямувала 34,4 млн грн на підготовку та проведення «Євробачення-2017».

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