Опоблок не закриватиме свої сторінки у заборонених російських соцмережах

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Заборонені російські ресурси

Опозиційний блок вважає «незаконним» указ президента України

У політичній партії Опозиційний блок заявляють про намір зберегти свої сторінки в російських соцмережах «ВКонтакте» та «Одноклассники».

Про це заявив народний депутат від Опозиційного блоку Юрій Павленко.

За його словами, рішення Ради національної безпеки і оборони про закриття доступу до соцмереж «не забороняє користуватися ними громадянам України», тому партія продовжить спілкування з виборцями в соцмережах.

«Указ президента, який дав зелене світло рішенням РНБО, стосується провайдерів, а не звичайних громадян. Уже зараз мільйони наших громадян заходять у ці соцмережі через анонімайзери або в інший спосіб. Ми й надалі продовжимо спілкування в усіх соцмережах», – наголосив Павленко.

За його словами, Опозиційний блок вважає «незаконним» указ президента України Петра Порошенка про блокування доступу до російських інтернет-ресурсів «як такий, що порушує демократичні принципи людини і громадянина»

Павленко повідомив, що партія має намір оскаржити це рішення у Конституційному суді.

Нагадаємо, провідні мобільні оператори «Київстар», lifecell і Vodafone-Україна закривають свої сторінки в мережі «ВКонтакте», яка заборонена в Україні.

16 травня, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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Джерело: Радіо Свобода