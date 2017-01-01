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    Опозиція у Туреччині оскаржить результати референдуму

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    Референдум у Туреччині
    Референдум у Туреччині

    Опозиція закликала анулювати результати референдуму і заявила, що у разі потреби звернеться до Європейського суду з прав людини

    Головна опозиційна у Туреччині Республіканська народна партія у вівторок оскаржить результати недільного референдуму щодо розширення повноважень президента Реджепа Таїпа Ердогана.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву партії. 

    «Заступник голови партії Булент Тескан представить апеляцію турецькій Вищій виборчій комісії (YSK) о 14:30 годині дня за місцевим часом», - йдеться у заяві.

    Раніше партія закликала анулювати результати референдуму і заявила, що у разі потреби звернеться до Європейського суду з прав людини після того, як в останню хвилину виборча комісія дозволила використання бюлетенів без штампа.ї

    Як повідомлялося, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.

    Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

    Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

    Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результатиреферендуму.

    Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, також продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці.

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