В Туреччині після протестів вирішили продовжити режим надзвичайного стану
- Сьогодні, 00:28
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Менш ніж за рік режим надзвичайного стану в Туреччині продовжують вже вчетверте
Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці. Тепер це рішення надійде на розгляд парламенту.
Зазначимо, що після проведення в Туреччині референдуму про розширення повноважень президента в Стамбулі почалися протести. В понеділок на вулиці міста в різних районах вийшли кілька тисяч демонстрантів. Вони виступили з гаслами, зокрема, проти президента країни Реджепа Ердогана.
Спочатку режим надзвичайного стану був введений в країні після невдалої спроби державного перевороту влітку 2016 року - строком на три місяці, загалом його продовжили вже вчетверте.
Режим надзвичайного стану зокрема дозволяє президенту і уряду Туреччини вводити нові закони без схвалення парламенту.
Як повідомлялося, в неділю у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.
Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.
Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.
Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результати референдуму.
В ОБСЄ заявляли, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини було проведено в умовах нерівних можливостей, наданих прихильникам і противникам поправок.
Джерело: DW