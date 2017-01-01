Опубліковано відео з Сердючкою, яке не показали українцям під час трансляції «Євробачення»

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Вєрка Сердючка з мамою у проморолику для Євробачення-2017

З трансляції першого півфіналу «Євробачення-2017» вирізали сюжет про народження і дитинство Вєрки Сердючки

Телеканал UA:Перший повністю вирізав з трансляції міні-фільм про Вєрку Сердючку, який транслювався під час інтервал-акта першого півфіналу «Євробачення-2017».

Користувачі мережі, які дивись відеотрансляцію на офіційному YouTube-каналі конкурсу могли побачити сюжет про народження і дитинство Вєрки Сердючки. Однак у цьому час UA:Перший на своїй трансляції включив рекламу.

Нагадаємо, у Києві за результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися перші фіналісти.

Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 11 травня. Фінал – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

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Джерело: 112 Україна