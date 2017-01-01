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    Опубліковано відео з Сердючкою, яке не показали українцям під час трансляції «Євробачення»

    • Сьогодні, 06:57
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    Вєрка Сердючка з мамою у проморолику для Євробачення-2017
    Вєрка Сердючка з мамою у проморолику для Євробачення-2017

    З трансляції першого півфіналу «Євробачення-2017» вирізали сюжет про народження і дитинство Вєрки Сердючки

    Телеканал UA:Перший повністю вирізав з трансляції міні-фільм про Вєрку Сердючку, який транслювався під час інтервал-акта першого півфіналу «Євробачення-2017».

    Користувачі мережі, які дивись відеотрансляцію на офіційному YouTube-каналі конкурсу могли побачити сюжет про народження і дитинство Вєрки Сердючки. Однак у цьому час UA:Перший на своїй трансляції включив рекламу.

    Нагадаємо, у Києві за результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися перші фіналісти.

    Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 11 травня. Фінал – 13 травня.

    Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

    Читайте також матеріал «Главкома»: «Євробачення» у Києві. Як потрапити на концерти і не прогадати з квитком

    Джерело: 112 Україна

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