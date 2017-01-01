Організатори блокади окупованого Донбасу анонсують розширення акції

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Блокада окупованого Донбасу

Блокаду хочуть розтягти по всій лінії розмежування

Торговельну блокаду Донбасу планують розширити.

Про це в ефірі «112 Україна» повідомив співорганізатор блокади залізниці в Луганській області, другий командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногородский.

«На заблокованій гілці стоїть тепловоз із вагонами. Там наш намет. Близько 20 осіб, які змінюються через кожні 8 годин. Зараз підтягуються люди з інших областей. Першими приїхали хлопці з Волині. Зараз підтягуються хлопці з Запоріжжя, хлопці з Київської області. Ми будемо цю блокаду розширювати. Мова йде про всю лінію кордону зі стороною агресора», - сказав він.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО заблокували залізницю Луганськ - Попасна в рамках торговельної блокади окупованих регіонів Донбасу, в результаті дій ветеранів АТО було заблоковано рух 12 поїздів із загальною кількістю 700 вагонів.

Відзначимо, що відомості за фактом блокади внесено до ЄРДР з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 279 КК України (блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту). Покарання передбачає штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів або виправні роботи до 2 років, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років.

Заступник міністра з тимчасово окупованиз територій і ВПО Георгій Тука заявляв, що блокування поїздів незаконне, і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.