Блокада вугілля може привести до віялових відключень електрики - експерт

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Блокада залізниці на Донбасі

У Києві ТЕЦи забезпечені вугіллям з ПАР, а Трипільська ТЕС працює на антрациті, і фактично вона Київ в значній мірі забезпечує потужностями, зазначив експерт

Член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук прокоментував ймовірність віялових відключень електрики в зв'язку з блокуванням залізничних потягів із вугіллям на лінії розмежування в Луганській області.

«Віялових відключень електроенергії, я сподіваюся, не буде, але цього виключати не можна. Ми не знаємо, яка буде погода. У Києві ТЕЦи забезпечені вугіллям з ПАР, але Трипільська ТЕС дійсно працює на антрациті, фактично вона Київ також в значній мірі забезпечує потужностями», - заявив Корольчук.

На думку експерта, ситуацію погіршує зимовий період.

«Якби акція проходила, наприклад, в березні місяці, то ми б могли говорити, що блокування відіграє меншу роль, не таку критичну. А зараз опалювальний сезон фактично на екваторі», - підкреслив він.

Корольчук також прокоментував позицію органів державної влади та Служби безпеки України. «Логічно, що ми бачимо обережні заяви з боку того ж керівника СБУ. Є розуміння у всіх, воно і раніше було, що все-таки поставки вугілля з неконтрольованих територій впливають на роботу енергосистеми. Без поставок антрациту не обійдешся, хоч 50 політичних заяв зроби», - підсумував експерт.

Як повідомлялось, активісти третій день блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Вчора учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. Заступник міністра з тимчасово окупованих територій і ВПО України Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне, і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.