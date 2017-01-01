Паніки в Авдіївці немає - Жебрівський

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Фото: Анна Домбровська Пункт допомоги жителям Авдіївки

Соціальні працівники та дільничні інспектори постійно працюють із мешканцями Авдіївки

В Авдіївці, яку вже третю добу обстрілюють бойовики, паніки серед населення немає. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Мешканці Авдіївки отримують гаряче харчування та чай. Нацполіція організувала достатню кількість патрулів для забезпечення у місті порядку. Соціальні працівники та дільничні інспектори постійно працюють із мешканцями. Паніки у місті нема», - написав він.

Жебрівський додав, що, дякуючи Авдіївському коксохіму, в тепломережі міста підтримується належна температура, середня температура у квартирах 15 градусів тепла. Усі комунальні служби міста забезпечено пальним.

Нагадаємо, вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.