Пентагон: КНДР запустила не міжконтинентальну ракету

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Тип ракети, яку запустила КНДР, все ще не названий

Джерело в Пентагоні заявило, що Північна Корея з високою часткою ймовірності запустила не міжконтинентальну ракету.

Відзначається, що тип ракети все ще не названий.

Віце-президент США Майк Пенс був сповіщений про невдалий ракетний пуск Північної Кореї, будучи на борту рейсу, що прямував до столиці Південної Кореї.

Раніше в Пентагоні заявили, що ракета, запущена КНДР в тестовому режимі 16 квітня, вибухнула відразу після запуску.

Нагадаємо, 15 квітня на військовому параді армія Північної Кореї продемонструвала нові види балістичних ракет, у тому числі з базуванням на підводних човнах.

Раніше повідомлялося, що США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.

Влада Північної Кореї заявила, що готова завдати удару у відповідь на можливий превентивний удар Сполучених Штатів.

Як повідомляв «Главком», КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Пуск був здійснений з об'єкта наземного базування неподалік від Синпо.

Нещодавно Північна Корея провела також випробування новітнього ракетного двигуна.

Джерело: Reuters