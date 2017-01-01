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    Пентагон: КНДР запустила не міжконтинентальну ракету

    • Сьогодні, 06:11
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    Тип ракети, яку запустила КНДР, все ще не названий

    Джерело в Пентагоні заявило, що Північна Корея з високою часткою ймовірності запустила не міжконтинентальну ракету.

    Відзначається, що тип ракети все ще не названий.

    Віце-президент США Майк Пенс був сповіщений про невдалий ракетний пуск Північної Кореї, будучи на борту рейсу, що прямував до столиці Південної Кореї.

    Раніше в Пентагоні заявили, що ракета, запущена КНДР в тестовому режимі 16 квітня, вибухнула відразу після запуску.

    Нагадаємо, 15 квітня на військовому параді армія Північної Кореї продемонструвала нові види балістичних ракет, у тому числі з базуванням на підводних човнах.

    Раніше повідомлялося, що США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.

    Влада Північної Кореї заявила, що готова завдати удару у відповідь на можливий превентивний удар Сполучених Штатів.

    Як повідомляв «Главком»,  КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Пуск був здійснений з об'єкта наземного базування неподалік від Синпо.

    Нещодавно Північна Корея провела також випробування новітнього ракетного двигуна.

    Джерело: Reuters

    США КНДР Північна Корея
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