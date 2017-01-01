Під час пожежі в Житомирській області загинула жінка

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Ймовірніше всього, жінка намагалась вибратись з палаючого будинку

Під час пожежі в суботу, 25 лютого, в місті Коростишів Житомирської області загинула 85-річна жінка.

Про це сьогодні повідомила прес-служба ДСНС.

«25 лютого о 13:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному житловому будинку у м. Коростишів. Сусіди, побачивши дим з-під даху приміщення, відразу повідомили про це пожежників», - йдеться в повідомленні.

Коли рятувальники прибули на місце події, дах будинку був частково охоплений полум'ям.

«Сусіди попередили надзвичайників, що всередині можуть перебувати люди. Через кілька хвилин після прибуття пожежних, додому повернулася господиня дому, яка пішла в магазин. Вдома залишилася її 85-річна мати, яка проживала з нею», - додали в ДСНС.

Після розвідки приміщення рятувальники виявили на підлозі житлової кімнати тіло загиблої 85-річної жінки. Співробітники ДСНС припускають, що жінка намагалася вибратися з будинку.

«Через сильне задимлення в приміщенні пожежникам довелося застосовувати апарати на стисненому повітрі для захисту органів дихання. Осередок займання був на кухні, де горіло дерев'яне перекриття біля печі», - йдеться в повідомленні.

Ймовірною причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. У ліквідації пожежі були задіяні 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.