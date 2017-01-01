В Батумі спецназ почав розгін мітингувальників після нічних заворушень

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Заворушення в Батумі

Наразі вже затримано 10 протестувальників

У Батумі о шостій годині ранку почалася поліцейська операція на вулиці Чавчавадзе, де останні вісім годин відбуваються вуличні заворушення.

Про це повідомляє видання «Новости-Грузия».

«Кілька сотень поліцейських витіснили залишки мітингувальників з території, прилеглої до будівлі міської поліції, використовуючи гумові кулі. Всіх, хто чинить опір, затримують. За останніми даними, затримано як мінімум 10 осіб», - йдеться у повідомленні.

Мер Батумі Георгій Єрмаков повідомив журналістам, що очищенні служби негайно приступлять до ліквідації наслідків заворушень. Також міська влада визначить розмір завданих збитків.

Рішення почати поліцейську операцію було прийнято на засіданні спеціально створеного штабу силових структур під керівництвом глави МВС Грузії Георгія Мгебрішвілі, який терміново прибув в Батумі.

Нагадаємо, що масові протести в Батумі розпочались в суботу ввечері після затримання поліцейськими шістьох місцевих громадян. Учасники стихійного мітингу спробували увірватися в будівлі управління поліції Аджарії в Батумі, але спецназ, застосувавши сльозогінний газ і гумові кулі, не дозволив їм цього зробити.

Глава Верховної Ради Аджарії Зураб Патарадзе перервав свій візит до Туреччини й повертається до Батумі.

Згодом, міністр внутрішніх справ Грузії Георгій Мгебрішвілі повідомив, що шестеро затриманих звільнені, при цьому всі вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Також він зазначив, що в разі потреби до Аджарії будуть перекинуті додаткові поліцейські сили.

Президент Грузії заявив, що «необхідно терміново розрядити ситуацію».

Детальніше: «Протести у Батумі: погроми, сльозогінний газ та десятки постраждалих (оновлюється)».