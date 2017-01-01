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    Підлеглі почали свідчити проти Насірова

    • Сьогодні, 18:25
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    Роман Насіров
    Роман Насіров

    Верхівка ДФС надавала «алгоритми» роботи з окремими платниками податків

    Підлеглі відстороненого від посади глави Фіскальної служби Романа Насірова надали свідчення проти свого екс-начальника. Інформація про це міститься у Єдиному реєстрі досудових рішень.

    Так, заступник начальника Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області пояснив, що «представниками органів ДФС вищої ланки різними шляхами (безпосередньо в руки чи електронною поштою) надавалися т.зв. «алгоритми» роботи з окремими платниками податків зокрема «узгоджені схеми роботи по перенесенню сплати термінів розстрочок у грудні 2015 року».

    Чиновник також повідомив, що серед цих так званих окремих платників - група підприємств системи «Надра Геоцентр».

    Як повідомлялось, Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

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