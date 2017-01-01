Після перевірки залишилось чотири кандидати на посаду головного лікаря «Охматдиту»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лікарня

Головного лікаря медзакладу так і не обрали

Після перевірки дев’яти кандидатів на посаду головного лікаря «Охматдиту» на відповідність вимогам для участі у конкурсі залишилося чотири людини.

Про це повідомила в ефірі Громадського член комісії з відбору кандидата на посаду головного лікаря «Охматдиту» Олександра Устінова.

«Подалося всього дев’ять осіб, після того як ми подивилися відповідність документів і відповідність критеріям, то в нас залишилося взагалі чотири людини», - сказала вона.

Щодо виконувача обов'язків керівника «Охматдиту» Іванової у комісії виникли питання про майно.

«Згідно з резюме вона увесь час працювала лікарем, але має елітне авто, яке в базовій комплектації коштує 65 тисяч доларів. Декілька квартир і приміщення в центрі міста», - повідомила член комісії.

Устінова зазначила, що головного лікаря так і не обрали, бо занадто мало людей подали кандидидатури.

«Люди думають, що все домовлено і не хочуть навіть подаватися», - вважає Устінова.

Нагадаємо, що конкурс на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України було оголошено в січні у зв'язку із закінченням терміну контракту з попереднім керівником Юрієм Гладушем.