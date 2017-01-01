  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Після перевірки залишилось чотири кандидати на посаду головного лікаря «Охматдиту»

    • Сьогодні, 03:54
    • Розсилка
    Лікарня
    Лікарня

    Головного лікаря медзакладу так і не обрали

    Після перевірки дев’яти кандидатів на посаду головного лікаря «Охматдиту» на відповідність вимогам для участі у конкурсі залишилося чотири людини.

    Читайте також

    Про це повідомила в ефірі Громадського член комісії з відбору кандидата на посаду головного лікаря «Охматдиту» Олександра Устінова.

    «Подалося всього дев’ять осіб, після того як ми подивилися відповідність документів і відповідність критеріям, то в нас залишилося взагалі чотири людини», - сказала вона.

    Щодо виконувача обов'язків керівника «Охматдиту» Іванової у комісії виникли питання про майно.

    «Згідно з резюме вона увесь час працювала лікарем, але має елітне авто, яке в базовій комплектації коштує 65 тисяч доларів. Декілька квартир і приміщення в центрі міста», - повідомила член комісії.

    Устінова зазначила, що головного лікаря так і не обрали, бо занадто мало людей подали кандидидатури.

    «Люди думають, що все домовлено і не хочуть навіть подаватися», - вважає Устінова.

    Нагадаємо, що конкурс на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України було оголошено в січні у зв'язку із закінченням терміну контракту з попереднім керівником Юрієм Гладушем.

    Читайте також
    конкурс лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ