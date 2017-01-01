Після референдуму Туреччина cтала ближчою до США, ніж до ЄС, – Gazeta Wyborcza



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аналітики пишуть, що не критикуючи Ердогана, президент США розраховує на його поступки у війні з джихадистами, яку Трамп називає пріоритетом своєї політики щодо Близького Сходу

Президент Дональд Трамп привітав президента Туреччини Раджепа Таїпа Ердогана з перемогою на конституційному референдумі в той час, як країни Європи з тривогою стежать за новим курсом країни. Про це пише Gazeta Wyborcza, додаючи, що Трамп зателефонував Ердогану в понеділок увечері, коли стало зрозуміло, що турецький президент отримає те, чого хотів.

Ердоган стане фактичним керівником держави і уряду, зможе панувати за допомогою дикретів і розформовувати парламент. Телефонний дзвінок Трампа був заздалегідь запланованим. Розмова головним чином стосувалася Сирії. Аналітики пишуть, що не критикуючи Ердогана, президент США розраховує на його поступки у війні з джихадистами, яку Трамп називає пріоритетом своєї політики щодо Близького Сходу. Туреччина у Сирії на одному боці зі США у цій війні, але не згодна з американською стратегією, яка передбачає, що головною силою у боротьбі проти «Ісламської держави» повинні стати загони курдів.

Вітаючи Ердогана після референдуму, президент США став у один ряд з лідерами таких країн, як Пакистан, Катар, Саудівська Аравія, Гвінея, Джибуті, а також «Хамасу», який керує Сектором Газа. Більшість демократичних країн відреагували на турецький референдум з обережною критикою.

Видання нагадує, що в ОБСЄ вказали на грубі порушення під час проведення голосувань, а також на їх невідповідність демократичним стандартам. В ЄС несміливо вказали Ердогану на розкол у суспільстві, оскільки відрив прихильників конституційної реформи виявився не таким і великим.

Три найбільші міста Туреччини проголосували взагалі проти змін. Втім, ця європейська обережна критика все одно констрастує з тоном Білого дому і Держдепартаменту. Перший не видав жодного коментаря щодо референдуму, а другий заявив, що помітив занепокоєння міжнародних спостерігачів і утримався від будь-яких коментарів.

Нагадаємо, що Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, підтримала продовження режиму надзвичайного стану в країні ще на три місяці. Спочатку режим надзвичайного стану був введений в країні після невдалої спроби державного перевороту влітку 2016 року.

Режим надзвичайного стану зокрема дозволяє президенту і уряду Туреччини вводити нові закони без схвалення парламенту.

Як повідомлялося, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результати референдуму.

Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, також продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці.

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