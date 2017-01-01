Після розгромної поразки на виборах Ле Пен «запалювала» на вечірці

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Марін Ле Пен (праворуч) не виглядає засмученою

Марін Ле Пен потягнуло на танцы за кілька годин після інформації про свою поразку

Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен вирішила довго не сумувати з приводу своєї поразки на виборах.

Як повідомляють у Twitter журналісти, буквально через дві години після оголошення попередніх результатів, які показали впевнену перемогу Еманюеля Макрона, Ле Пен вже завзято танцювала.

На закритій вечірці у штабі «Національного фронту» журналісти зняли, як «сумує» Ле Пен з приводу своєї поразки.

На відео видно, як вона усміхається і танцює під запальні ритми.

Et Marine Le Pen fêta sa défaite en dansant sur du Goldman. Priceless. pic.twitter.com/EBCX5sYwPA — Louis Hausalter (@LouisHausalter) 7 мая 2017 г.

Нагадаємо, після оприлюднення перших екзит-полів штаб Марін Ле Пен заборонив журналістам десятьох ЗМІ відвідувати заходи у штабі «Національного фронту», присвячені завершенню виборів президента Франції.

«Главком» повідомляв, що лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів. Марін Ле Пен отримала 33,94% підтримки.

Представниця «Національного фронту» Ле Пен визнала поразку на виборах.

Відразу після оголошення попередніх результатів, лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон заявив, що з його обранням на найвищу посаду в республіці «відкривається нова сторінка історії».

Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

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