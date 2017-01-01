  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Після розгромної поразки на виборах Ле Пен «запалювала» на вечірці

    • Сьогодні, 06:44
    • Розсилка
    Марін Ле Пен (праворуч) не виглядає засмученою
    Марін Ле Пен (праворуч) не виглядає засмученою

    Марін Ле Пен потягнуло на танцы за кілька годин після інформації про свою поразку

    Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен вирішила довго не сумувати з приводу своєї поразки на виборах.

    Як повідомляють у Twitter журналісти, буквально через дві години після оголошення попередніх результатів, які показали впевнену перемогу Еманюеля Макрона, Ле Пен вже завзято танцювала.

    На закритій вечірці у штабі «Національного фронту» журналісти зняли, як «сумує» Ле Пен з приводу своєї поразки.

    На відео видно, як вона усміхається і танцює під запальні ритми.

    Нагадаємо, після оприлюднення перших екзит-полів штаб Марін Ле Пен заборонив журналістам десятьох ЗМІ відвідувати заходи у штабі «Національного фронту», присвячені завершенню виборів президента Франції.

    «Главком» повідомляв, що лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів. Марін Ле Пен отримала 33,94% підтримки.

    Представниця «Національного фронту» Ле Пен визнала поразку на виборах.

    Відразу після оголошення попередніх результатів, лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон заявив, що з його обранням на найвищу посаду в республіці «відкривається нова сторінка історії».

    Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

    Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

    Читайте також: «Про що говорив Макрон у першому зверненні до французів: повний текст промови»

    Читайте також
    вибори Франція Марін Ле Пен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ