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    Поліція перекрила дороги навколо Маріуполя

    • Сьогодні, 13:59
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    Перевірки на дорогах у Маріуполі
    Перевірки на дорогах у Маріуполі

    Перевірку машин проводять співробітники поліції спільно з СБУ

    Поліція перекрила дорогу на в'їзд та виїзд з Маріуполя. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію поліції області. 

    Зараз у напрямку лівого берега і населенного пункту Сартана утворився гігантський затор. Поліція перекрила рух. Перевіряють кожну людину, всі машини.

    «Співробітники зупиняють автомобілі, але перевірку здійснюють співробітники поліції спільно з СБУ», – розповіли правоохоронці.

    У прес-службі ГУ НП Донецької області також повідомили, що зараз усі співробітники управління працюють у посиленому режимі, щоб виявити терористів, які здійснили теракт у Маріуполі.

    Нагадаємо, сьогодні о 8:35 в Центральному районі Маріуполя на перетині пр. Металургів та вул. Кафайської стався вибух. Водій автомобіля – співробітник правоохоронних органів – загинув.

    Одна із версій вибуху – теракт, організований диверсійно-розвідувальною групою терористів «ДНР».

    Вже відомо, що загинув полковник Служби безпеки України Олександр Хараберюш. Підрив авто кваліфіковано як теракт.

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