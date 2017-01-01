Поліція перекрила дороги навколо Маріуполя

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Перевірки на дорогах у Маріуполі

Перевірку машин проводять співробітники поліції спільно з СБУ

Поліція перекрила дорогу на в'їзд та виїзд з Маріуполя. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію поліції області.

Зараз у напрямку лівого берега і населенного пункту Сартана утворився гігантський затор. Поліція перекрила рух. Перевіряють кожну людину, всі машини.

«Співробітники зупиняють автомобілі, але перевірку здійснюють співробітники поліції спільно з СБУ», – розповіли правоохоронці.

У прес-службі ГУ НП Донецької області також повідомили, що зараз усі співробітники управління працюють у посиленому режимі, щоб виявити терористів, які здійснили теракт у Маріуполі.

Нагадаємо, сьогодні о 8:35 в Центральному районі Маріуполя на перетині пр. Металургів та вул. Кафайської стався вибух. Водій автомобіля – співробітник правоохоронних органів – загинув.

Одна із версій вибуху – теракт, організований диверсійно-розвідувальною групою терористів «ДНР».

Вже відомо, що загинув полковник Служби безпеки України Олександр Хараберюш. Підрив авто кваліфіковано як теракт.