Поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі

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Метро у Дніпрі

Рішення про посилення служби прийнято після вибухів у метрополітені в м. Санкт-Петербург

Поліція трьох міст, де є метро, переходить на посилений варіант несення служби. Зокрема, це торкнеться підрозділів поліції у метрополітені в Києві, Харкові та Дніпрі.

До несення служби залучать додаткові наряди поліції, кінологів та бійців Нацгвардії.

Відповідне доручення дано керівництвом Національної поліції України. До складу нарядів, які чергуватимуть на станціях метрополітену, залучатимуть кінологів і вибухотехніків.

Крім того, службу в метрополітені нестимуть військовослужбовці Нацгвардії. Такі заходи безпеки триватимуть до 15 травня цього року, тобто до завершення пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

Раніше у мережі з'явилося фото чоловіка, який можливо влаштував вибух в метро Санкт-Петербурга.

Як відомо, за попередніми даними, українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга немає.

МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті».

Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі на медіа-форумі.

Як повідомлялося раніше, в петербурзькому метро знайшли ще одну бомбу.

Також стадо відомо, що дівчина заявила про теракти за сім годин до вибуху.