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    У Дніпрі ветерани АТО оголосили про масовий збір проти «свавілля тітушні»

    • Сьогодні, 16:22
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    <p>Бійка у Дніпрі 9 травня 2017 року</p> <p>Фото:&nbsp;<span>informator.dp.ua</span><br /><br /><br /></p>

    Бійка у Дніпрі 9 травня 2017 року

    Фото: informator.dp.ua


    Мітинг відбудеться під стінами Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області

    Ветерани війни на Донбасі після вчорашніх сутичок, коли «тітушки» побили учасників АТО у Дніпрі, оголосили про загальний збір у місті.

    За повідомленням у соцмережі, спочатку був запланований збір на 17:00 годину поблизу будівлі театру опери та балету.

    Згодом стало відомо, що мітинг відбудеться під стінами Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

    Нагадаємо, в Україні  через сутички 8 і 9 травня поліція відкрила вісім кримінальних справ.

    В Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

    Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

    9 травня біля Меморіалу вічної слави у центрі Києва сталася сутичка між представниками націоналістичних організацій і учасниками акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» (аналог російської акції «Безсмертний полк»).

    Київська поліція повідомила про затримання чоловіка, учасника акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» у центрі міста, який намагався розгорнути банер із фоном кольорів «георгіївської стрічки».

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