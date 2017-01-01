У Дніпрі ветерани АТО оголосили про масовий збір проти «свавілля тітушні»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бійка у Дніпрі 9 травня 2017 року Фото: informator.dp.ua







Мітинг відбудеться під стінами Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області

Ветерани війни на Донбасі після вчорашніх сутичок, коли «тітушки» побили учасників АТО у Дніпрі, оголосили про загальний збір у місті.

За повідомленням у соцмережі, спочатку був запланований збір на 17:00 годину поблизу будівлі театру опери та балету.

Згодом стало відомо, що мітинг відбудеться під стінами Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, в Україні через сутички 8 і 9 травня поліція відкрила вісім кримінальних справ.

В Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

9 травня біля Меморіалу вічної слави у центрі Києва сталася сутичка між представниками націоналістичних організацій і учасниками акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» (аналог російської акції «Безсмертний полк»).

Київська поліція повідомила про затримання чоловіка, учасника акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» у центрі міста, який намагався розгорнути банер із фоном кольорів «георгіївської стрічки».