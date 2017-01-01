Політолог: Розмови про воєнний стан – спроба розколоти суспільство

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Андрій Золотарьов

Очевидний початок підготовки до дострокових парламентських виборів, зазначив Андрій Золотарьов

Політолог Андрій Золотарьов вбачає політичні причини в розмовах про введення воєнного стану. Про це він сказав в коментарі «Главкому».

«Я вбачаю в розмовах про воєнний стан політичні причини. Очевидний початок підготовки до дострокових парламентських виборів. Їх вірогідність всі відкидають, тим не менше, до них почали готуватися, у тому числі, і президентська команда. У цьому ж ключі і вкидання та просування мовних законопроектів, пропозиція щодо референдуму по НАТО», - заявив політолог.

Він зазначив, що це типові технології розколу електорату на своїх-чужих, «в яких не лишається місця для такої опозиції, як «Батьківщина», партії Саакашвілі».

«Патріоти проти агентів Кремля, «ватників» – у формуванні цієї парадигми введення воєнного стану дає певний карт-бланш», - сказав Золотарьов.

Як відомо, після загострення ситуації в Авдіївці в політикумі з’явилися заяви про можливість запровадження воєнного стану. «Першоджерелом» старої-нової ідеї стала нардеп від Блоку Порошенка та дружина чинного генпрокурора Ірина Луценко. Тему вже був змушений коментувати міністр закордонних справ Павло Клімкін, який у свою чергу не виключив можливості введення воєнного стану в разі ескалації ситуації в зоні АТО, проте зазначив, що є країни, які перебувають у стані війни, але без введення відповідного стану. Підключилася й опозиція в особі Юлії Тимошенко. Вона закликала президента виконати конституційний обов’язок і підписати указ про оголошення воєнного стану на окупованих територіях Донбасу і назвати нарешті війну війною. Із необхідністю введення надзвичайного стану не погоджується заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

Більше читайте в статті «Главкома» «Патріоти проти агентів Кремля». Чому в Україні знов заговорили про воєнний стан?