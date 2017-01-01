Полозов поскаржився на ФСБ в російські адвокатські палати

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Микола Полозов

Полозов подав відповідні заяви за фактом незаконних дій органів ФСБ щодо нього

Адвокат заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова Микола Полозов поскаржився у Федеральну палату адвокатів і Адвокатську палату Москви на дії ФСБ щодо нього. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Відвідав Федеральну палату адвокатів і Адвокатську палату Москви. Подав відповідні заяви за фактом незаконних дій органів ФСБ щодо мене», - написав Полозов.

Він також повідомив, що окремо хотів обговорити в ФПА ситуацію з його колегою Емілем Курбедіновим, якого у четвер, 26 січня, підконтрольний Росії кримський суд заарештував на 10 діб, але не вдалося. «Сьогодні п'ятниця, нікого з керівництва немає», - сказала йому дівчина з ресепшена.

Нагадаємо, 25 січня співробітники ФСБ Росії затримали в Сімферополі Полозова.

Адвокат кваліфікує своє затримання в Криму як викрадення.

Нагадаємо, раніше підконтрольний Росії Київський суд Сімферополя розглянув звернення слідчого ФСБ РФ дозволити викликати на допит адвоката Миколу Полозова як свідка у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.

Адвокат вважає, що таким чином слідство у справі Умерова хоче вивести його з процесуального статусу захисника на майбутньому судовому процесі.