  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Полозов, якого вже відпустили, на допиті в ФСБ не сказав ані слова

    • Сьогодні, 15:36
    • Розсилка

    Адвокат вважає, що слідство у справі Умерова хоче вивести його з процесуального статусу захисника на майбутньому судовому процесі

    Затриманого ФСБ в окупованому Криму адвоката Ільмі Умерова Миколу Полозова відпустили.

    Про це пише журналіст Антон Наумлюк.

    Читайте також

    «Полозова відпустили. Намагалися допитати. Полозов: «Я кваліфікую, як викрадення», - повідомляє Наумлюк.

    Як він додав, у ФСБ, «Полозов на запитання не відповідав, написав тільки плакат, що пояснює чому він мовчить, і з ним сидів».

    Читайте також
    Микола Полозов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ