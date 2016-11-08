Полозов, якого вже відпустили, на допиті в ФСБ не сказав ані слова

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Адвокат вважає, що слідство у справі Умерова хоче вивести його з процесуального статусу захисника на майбутньому судовому процесі

Затриманого ФСБ в окупованому Криму адвоката Ільмі Умерова Миколу Полозова відпустили.

Про це пише журналіст Антон Наумлюк.

«Полозова відпустили. Намагалися допитати. Полозов: «Я кваліфікую, як викрадення», - повідомляє Наумлюк.

Як він додав, у ФСБ, «Полозов на запитання не відповідав, написав тільки плакат, що пояснює чому він мовчить, і з ним сидів».