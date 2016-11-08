Полозов, якого вже відпустили, на допиті в ФСБ не сказав ані слова
- Сьогодні, 15:36
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Адвокат вважає, що слідство у справі Умерова хоче вивести його з процесуального статусу захисника на майбутньому судовому процесі
Затриманого ФСБ в окупованому Криму адвоката Ільмі Умерова Миколу Полозова відпустили.
Про це пише журналіст Антон Наумлюк.
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«Полозова відпустили. Намагалися допитати. Полозов: «Я кваліфікую, як викрадення», - повідомляє Наумлюк.
Як він додав, у ФСБ, «Полозов на запитання не відповідав, написав тільки плакат, що пояснює чому він мовчить, і з ним сидів».
На плакаті Полозов написав: «Мовчить відповідно до ст. 8 З 31.05.2002 №63-Ф3 п. 2 ч. 3 ст. 56 КПК РФ».
Нагадаємо, раніше співробітники ФСБ Росії затримали в Сімферополі (окупований Крим) адвоката Миколу Полозова.