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    Понад 57 тис. кримчан оформили українські закордонні паспорти

    • Сьогодні, 16:54
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    Український закордонний паспорт
    Український закордонний паспорт

    Найбільше кримчан отримали паспорти у Херсонській області – 12 тисяч

    За період 2015-2016 років громадяни України, які проживають в окупованому Криму, оформили понад 57 тисяч закордонних паспортів України. Про це повідомив народний депутат України Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

    Такі цифри йому надали в Державній міграційній службі України.

    «Понад 57 тисяч осіб, офіційно зареєстрованих в Криму, отримали закордонні паспорти України. У це число входять біженці з Криму, які були змушені покинути окупований півострів. Але левова частка – це особи, які проживають у Криму», – написав нардеп.

    За його словами, найбільше кримчан отримали паспорти у Херсонській області – 12 тисяч, і в Києві – понад 9 тисяч.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні, 11 травня, Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про безвіз для України.

    17 травня у Страсбурзі, в приміщенні Європарламенту, буде урочисто підписано законодавчий акт про надання Україні безвізового режиму.

    Читайте матеріал «Главкома» Безвізовий режим: як це працюватиме

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