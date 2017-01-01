Понад 57 тис. кримчан оформили українські закордонні паспорти

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Український закордонний паспорт

Найбільше кримчан отримали паспорти у Херсонській області – 12 тисяч

За період 2015-2016 років громадяни України, які проживають в окупованому Криму, оформили понад 57 тисяч закордонних паспортів України. Про це повідомив народний депутат України Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Такі цифри йому надали в Державній міграційній службі України.

«Понад 57 тисяч осіб, офіційно зареєстрованих в Криму, отримали закордонні паспорти України. У це число входять біженці з Криму, які були змушені покинути окупований півострів. Але левова частка – це особи, які проживають у Криму», – написав нардеп.

За його словами, найбільше кримчан отримали паспорти у Херсонській області – 12 тисяч, і в Києві – понад 9 тисяч.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 11 травня, Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про безвіз для України.

17 травня у Страсбурзі, в приміщенні Європарламенту, буде урочисто підписано законодавчий акт про надання Україні безвізового режиму.

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