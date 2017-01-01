Порошенко – Парасюку: Монополію на застосування сили має тільки держава



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Парасюк

Нам і Путіна не потрібно, щоб втратити державність – президент

Президент України Петро Порошенко наголосив, що вирішувати, коли застосовувати силу, у демократичному суспільству має тільки держава. Про це він заявив на засіданні Ради регіонального розвитку.

«Пристрасть до зброї належить демонструвати лише на фронті... Тому добре розумію начальника поліції Князєва, який пропонує притягнути до відповідальності депутата (Володимира Парасюка. – Ред.), який застосував насильство і хамство до поліцейських. Поліція також потребує політичного захисту. Це завдання не лише президента і органів внутрішніх справ, а й кожного з вас», – наголосив Порошенко.

«Нам і Путіна не потрібно, щоб втратити державність, якщо ми цього не засвоїмо, і що всі акції протесту повинні мати виключно мирний характер», – додав глава держави.

Крім того, президент назвав блокаду Донбасу подарунком Путіну.

Як повідомлялося, Порошенко на Раді заявив, що був шокований статками українських чиновників і додав, що він заробив свій капітал у результаті «тяжкої ризикованої праці». Також Порошенко пожартував, що йому пропонували відправити на переговори з МВФ Тимошенко, Парасюка, Семенченка та Садового.