Порошенко розповів про підготовку зустрічі з Трампом

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Порошенко провів дві телефонні розмови з Президентом США Дональдом Трампом

Президент Петро Порошенко наголосив на інтенсивності та динамічності україно-американських двосторонніх відносин. Про це Порошенко заявив в інтерв’ю українським телеканалам.

«Я думаю, що україно-американські відносини мають фантастичну динаміку», - сказав Порошенко.

Глава держави нагадав, що провів дві телефонні розмови з Президентом США Дональдом Трампом та висловив впевненість, що ситуація для України в американському істеблішменті, у Білому домі, у Державному департаменті США змінюється на краще.

«І я дуже тішусь цьому, бо приходить більше розуміння, більше готовності рішуче діяти на захист свободи і захист демократії», - підкреслив Президент.

Порошенко нагадав про свою зустріч з Віце-президентом США Майком Пенсом: «Ми намітили цілу низку конкретних кроків щодо нашої співпраці».

Президент зауважив, що переговорний процес щодо проведення його зустрічі з Президентом Сполучених Штатів Америки просувається інтенсивно.

Глава держави нагадав, що одразу ж після виборів та інавгурації Президента США Дональда Трампа «у нас було дуже багато фахівців, які малювали ситуацію для України в абсолютно чорних тонах». За його словами, говорили про те, що «за спиною України Росія та США домовляться про щось таємне, а Україна буде змушена виконувати це». Петро Порошенко також нагадав, що під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції підкреслив, що цього ніколи не буде: «Україна ніколи не прийме будь-які домовленості таємні чи відкриті змови щодо її долі без її безпосередньої участі». Президент зауважив, що ця позиція була підтримана всіма учасниками конференції.

За словами Президента, двопартійна підтримка у Конгресі та Сенаті США, яку мала Україна завжди, на сьогоднішній день реалізувалась в абсолютній інтенсифікації контактів між Адміністраціями Президентів двох держав, між Міністерством закордонних справ України і Державним департаментом США.

Порошенко також зазначив, що за його дорученням Міністр Павло Клімкін, який щойно повернувся зі США, провів дуже ефективні зустрічі з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, радником президента США з питань національної безпеки Гербертом МакМастером, впливовими людьми у Білому домі, Конгресі та Сенаті США.