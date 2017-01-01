Порошенко запевнив німців, що Україна залишається відданою Мінським угодам

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Порошенко і Меркель зробили спільну заяву для ЗМІ під час спільного брифінгу у Берліні

Україна залишається відданою Мінським домовленостям, яким немає жодної альтернативи. Про це президент України Петро Порошенко повідомив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

«Радію, що динаміка українсько-німецьких відносин – на найвищому рівні. Ми вдячні Німеччині як лідеру ЄС за тверду і принципову підтримку незалежності України, позицію, тверду щодо формування «нормандського формату», щодо внеску в Мінські домовленості. Ще раз хотів би наголосити: Україна залишається відданою Мінським домовленостям і наголошую, що жодної альтернативи Мінським домовленостям не існує», – сказав Порошенко.

Також лідери обох країн зробили спільну заяву для ЗМІ під час брифінгу.

Нагадаємо, 30 січня президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.