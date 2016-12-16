Правозахисники вступилися за затриманих ФСБшниками кримських адвокатів

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Дії спецслужб РФ на території України мають усі ознаки політичних переслідувань, переконані правозахисники

Українські правозахисники висловили обурення діями ФСБ на території окупованого Криму, зокрема арештами та переслідуваннями адвокатів Миколи Полозова, Еміля Курбедінова та Едема Семедляєва.

На їхнє переконання, такі дії спецслужб РФ на території України мають усі ознаки політичних переслідувань, «безпосередньо пов’язані із правозахисною діяльністю адвоката та спрямовані на перешкоджання його професійній діяльності, позбавлення можливості захисту прав громадських активістів та залякування інших борців за права людини».

«Переслідуючи та залякуючи Миколу Полозова, Еміля Курбедінова та інших правозахисників та адвокатів у Криму, окупаційна влада не лише здійснює тиск на адвокатів та перешкоджає їхній діяльності, а й позбавляє мешканців Криму і без того малої можливості захищати свої права», -- наголошують правозахисники.

Правозахисники закликали уряд України та міжнародні неурядові правозахисні організації публічно заявити про неприпустимість переслідування. Крім того, правозахисники просять міжнародні міжурядові організації засудити дії окупаційної влади РФ у Криму та застосувати персональні санкції до осіб, причетних до цих дій.

Під заявою підписались Аркадій Бущенко, Українська Гельсінська спілка з прав людини; Ольга Скрипник, Кримська правозахисна группа; Таміла Ташева, Громадянська організація «Крим SOS»; Євген Захаров, Харківська правозахисна група та інші.