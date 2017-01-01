Прикордонники біля окупованого Криму спіймали військового зрадника

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Затриманий раніше проходив військову службу за контрактом у військовій частині берегової охорони ЗС України на території АР Крим, а після анексії, залишився служити в ВМС Російської Федерації

Прикордонники Херсонського загону Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України на адмінмежі з окупованим Кримом виявили колишнього українського військовослужбовця, який перейшов на бік окупантів і залишився служити у ВМС Російської Федерації.

Про це повідомив помічник начальника прикордонного загону - начальник прес-служби Іван Шевцов.

«Прикордонники Херсонського загону на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим в особи, яка прямувала із Криму через КПВВ «Каланчак», виявили недійсний паспорт. Чоловік виявився колишнім військовослужбовцем, який перейшов на бік окупантів», - йдеться у повідомленні.

Там також зазначається, що чоловік прибув у пішому порядку та подав на контроль паспорт громадянина Російської Федерації.

Як з’ясувалося, документ був виданий у 2014 році на території тимчасово окупованого Криму, тому громадянина запросили для додаткової перевірки. Згодом було встановлено, що чоловік є громадянином України, жителем одного з міст материкової частини. Раніше він проходив військову службу за контрактом у військовій частині берегової охорони ЗСУ на території АР Крим, а після анексії залишився служити у ВМС Російської Федерації.