Росія змушена визнати: Крим – чужий. Окупований півострів залишать без 3G-зв'язку

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На переговорах з операторами було прийнято рішення, що до ліцензії випустять новий додаток зі списком регіонів Росії, де не буде Криму і Севастополя

Роскомнагляд не буде зобов'язувати найбільших стільникових операторів працювати в Криму після поновлення ліцензії на зв'язок стандарту 3G.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на представника Роскомнагляду.

На нараді у відомстві 2 лютого, в якій брали участь представники «великої трійки» мобільних операторів, було вирішено, що після закінчення терміну чинних ліцензій Роскомнагляд внесе зміни в додаток до них і оновить «список регіонів з урахуванням їх укрупнення і нових регіонів у складі Росії».

Однак Крим і Севастополь у цьому списку не згадуватимуться.

«Все як працювало, так і працюватиме. Операторів «великої трійки» ніхто силоміць до Криму не збирається заганяти», – заявив представник Роскомнагляду.

Зараз у Криму працюють лише місцеві оператори (ТОВ «К-Телеком» – надає послуги під брендом Win Mobile, ТОВ «КТК Телеком» – «Хвиля Мобайл»), а також місцеві компанії «Кримтелеком», «СевТелекомСвязь» («СевМобайл») і «Інтернаціональні телекомунікації».