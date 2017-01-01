Прокуратура Молдови просить продовжити арешт Чауса ще на місяць

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Микола Чаус

Термін арешту судді-втікача Чауса закінчується 14 березня

Прокуратура Молдови просить суд продовжити арешт судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса ще на 30 днів - до 15 квітня. Про це Українським Новинам повідомив голова Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь.

«Ми подали клопотання про продовження йому арешту ще на 30 днів», - сказав він.

За його словами, термін арешту Чауса закінчується 14 березня, у зв'язку з чим прокуратура підготувала до суду клопотання про продовження його арешту.

Він не уточнив, чи подав Чаус апеляцію на рішення суду про його арешт на 15 діб.

Нагадаємо, 2 березня у Кишиневі суд заарештував київського суддю Чауса. Повідомлялося, що Чаус сам здався правоохоронцям у Кишиневі.

Антикорупційна прокуратура Молдови отримала запит від Генпрокуратури України на екстрадицію Чауса.

Чаус звернувся до президента Молдови із заявою про надання йому політичного притулку.

Раніше Інтерпол оголосив Чауса в міжнародний розшук.

За даними слідства, Чаус отримав хабар у розмірі $150 тис. у справі про торгівлю димедролом. Гроші суддя ховав у літрових банках.

6 вересня 2016 року Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт Чауса.