Прокуратура забрала у Пашинського зброю

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Сергій Пашинський

У розслідуванні інциденту з нардепом Пашинським призначено низку експертиз, зокрема судово-медичну і балістичну

Прокуратура вилучила пістолет народного депутата від «Народного фронту» Сергія Пашинського, з якого він поранив людину 31 грудня на Київщині. Про це заявив сьогодні на брифінгу прокурор Київської області Дмитро Чибісов.

Він зазначив, що депутат використав пістолет марки Glock.

«На зброю був дозвіл, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз відправлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були», – повідомив прокурор.

За словами Чибісова, у розслідуванні інциденту з Пашинським призначено низку експертиз, зокрема судово-медичну і балістичну. Він також зауважив, що прокуратура має намір завершити розслідування цієї справи до березня.

«Слідство може тривати близько двох місяців за законодавством, може бути продовжено. Водночас ми сподіваємося, що необхідності у продовженні не буде і ми зможемо у строки провести об’єктивне розслідування справи», – сказав прокурор.

Чибісов допускає, що справа, яка зараз розслідується як хуліганство, може бути перекваліфікована.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп, захищаючись від нападника, застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Кримінальне провадження розслідує Київська обласна прокуратура.

Джерело: Радіо Свобода