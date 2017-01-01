Публічного допиту Порошенка, Яценюка, Турчинова, Луценка та Парубія в суді проти Януковича не буде – Матіос

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Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос

Свідків будуть допитувати у відкритому судовому засіданні, але без публічної трансляції

Екс-прем’єра, лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка, голову Верховної Ради Андрія Парубія, секретаря РНБО Олександра Турчинова таі інших представників нинішнього керівництва України в суді проти екс-президента Віктора Януковича допитуватимуть без публічної трансляції. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Зокрема, він заявив: «Єдине, про що скажу, про перелік свідків, яких озвучували прокурори. Свідків будуть допитувати у відкритому судовому засіданні, але без публічної трансляції, оскільки, згідно з усіма кодексами, не може свідок слухати свідчення іншого свідка».

Варто зазначити, що рішення про надання публічності судовому процесу приймає тільки суд, в даному випадку Оболонський райсуд Києва. Однак головний військовий прокурор Матіос уже визначив, в якому режимі слухатимуться високопоставлені свідки.

Нагадаємо, у своєму недавньому зверненні до українських громадян Янукович заявив, що готовий брати участь у судовому допиті Порошенка, Турчинова, Яценюка, Луценка, Парубія та інших учасників подій початку 2014 року і що питання для них у нього вже готові.

Як повідомлялося, Оболонський районний суд Києва переніс розгляд підготовчого засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича на 16 червня.

Обвинуваченому у держзраді екс-президенту України Віктору Януковичу забезпечено право участі у дистанційному судовому провадженні.

Раніше Янукович заявив про бажання взяти участь у суді і поставив свої умови.

В березні прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно Януковича. Його підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Оболонський суд Києва 4 травня розпочав підготовче засідання у справі про держзраду Януковича.