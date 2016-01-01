Путін про вбивство посла в Туреччині: «Це завдає особливого болю»
- 20 Грудня, 19:12
-
Розсилка
Розслідування злочину триває
Президент РФ Володимир Путін заявив, що вбивство російського посла в Туреччині заподіює Росії особливу біль, розслідування цього злочину триває.
«Вчора в Стамбулі був підло вбитий російський посол Андрій Геннадійович Карлов. Зараз проводиться ретельне розслідування всіх обставин цього злочину», - заявив Путін у своєму виступі на концерті з нагоди святкування Дня працівника органів державної безпеки.
«Це (вбивство) завдає нам, зрозуміло, особливого болю», - підкреслив він.
Путін також заявив, що Росія висловлює співчуття жителям Європи в зв'язку з терактом в Берліні.
«Ми знаємо, що відбувається в інших країнах, який зараз в Європі черговий злочин подібного роду. Загинуло багато людей в Берліні, і ми, висловлюючи співчуття, бажаємо якнайшвидшого одужання потерпілим. Нагадуємо ще раз, нагадуємо, що пропонували багато разів і пропонуємо тепер об'єднати зусилля в боротьбі з міжнародним тероризмом. Тільки так ми можемо перемогти», - заявив президент Росії.
Путін також дав доручення спецслужбам посилити взаємодію з колегами з інших країн в плані забезпечення безпеки.
Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці у столиці Туреччини Анкарі 19 грудня.
Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.
Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка скоїла напад на посла РФ. Наразі у Туреччині затримано п'ятьох осіб у зв'язку з убивством Андрія Карлова, серед затриманих – батько вбивці.
Перед цим нападник заявив, що живим не залишить будівлю. Теракт він назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.
Джерело: ТАСС