Путін розгнівався на НАТО за нові кораблі в Чорному морі - La Repubblica



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава РФ роздратований заявами Альянсу

У відносинах між США і Росією знову повернулося напруга, - пише італійська газета La Repubblica. На «великій двадцятці» в Бонні і на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, «здається, нарешті була сформована чітка лінія адміністрації Трампа по відношенню до Москви після какофонії останніх тижнів, кульмінацією яка стала відставка радника з національної безпеки Майкла Флінна» саме через скандал навколо зв'язків з Росією, йдеться в статті.

«В НАТО на знак підтвердження згоди між союзниками повідомили, що посилять присутність своїх кораблів у Чорному морі», - пише видання. Ця новина «викликала роздратування президента Росії», який заявив, що розгортання сил НАТО в тій області є «провокацією».

«На міжнародних самітах обговорювалася також новина, що прийшла з Лівії: прем'єр-міністр (Фаїз) Сарадж попросив допомоги у НАТО, щоб створити оборонні та правоохоронні інститути», - йдеться в статті. Російська підтримка бунтівного генерала Халіфи Хафтара, контролюючого схід країни, «вносить вклад в ослаблення» уряду Сараджа. У бесіді з журналістами на полях G20 МЗС Італії Анджеліно Альфано сказав, що буде обговорювати в п'ятницю це питання з російським колегою. «Ми вітаємо залучення Росії, якщо вона може посприяти пошуку мирного рішення», - сказав Альфано, коментуючи ситуацію в Лівії.

Міністр закордонних справ Італії торкнувся також теми санкцій проти Росії, заявивши, що він гарантує «вірність» Італії Євросоюзу, який, за словами Альфано, має намір зберегти санкції, поки не буде просувань по Мінським угодами. Він також зазначив, що повернення до формату «великої вісімки» за участю Росії залишається «побажанням» на майбутнє - робити це на саміті в Таорміне в травні буде «передчасно».