Путін відмовився коментувати вбивство Вороненкова у Києві

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Володимир Путін Фото з відкритих джерел

У Кремлі назвали вбивство колишнього російського депутата «не своєю темою»

Президент Російської Федерації Володимир Путін відмовився коментувати вбивство екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова.

Про це повідомляє сайт російського телеканалу «Дождь», посилаючись на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Повідомляється, що Пєсков повідомив про вбивство Вороненкова президенту Росії.

«Це не наша тема, нам нічого коментувати», - сказав Путін.

Раніше Порошенко прокоментував вбивство Вороненкова. Він назвав це актом державного тероризму Росії.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».