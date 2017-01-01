Путін відмовився коментувати вбивство Вороненкова у Києві
- Сьогодні, 14:10
-
Розсилка
Володимир Путін
Фото з відкритих джерел
У Кремлі назвали вбивство колишнього російського депутата «не своєю темою»
Президент Російської Федерації Володимир Путін відмовився коментувати вбивство екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова.
Про це повідомляє сайт російського телеканалу «Дождь», посилаючись на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
Повідомляється, що Пєсков повідомив про вбивство Вороненкова президенту Росії.
«Це не наша тема, нам нічого коментувати», - сказав Путін.
Раніше Порошенко прокоментував вбивство Вороненкова. Він назвав це актом державного тероризму Росії.
Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.
Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».