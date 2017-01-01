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    Путін відмовився коментувати вбивство Вороненкова у Києві

    • Сьогодні, 14:10
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    <p><em>Володимир Путін</em></p> <p><em>Фото з відкритих джерел</em></p>

    Володимир Путін

    Фото з відкритих джерел

    У Кремлі назвали вбивство колишнього російського депутата «не своєю темою»

    Президент Російської Федерації Володимир Путін відмовився коментувати вбивство екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова.

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    Про це повідомляє сайт російського телеканалу «Дождь», посилаючись на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

    Повідомляється, що Пєсков повідомив про вбивство Вороненкова президенту Росії.

    «Це не наша тема, нам нічого коментувати», - сказав Путін.

    Раніше Порошенко прокоментував вбивство Вороненкова. Він назвав це актом державного тероризму Росії.

    Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

    Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

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