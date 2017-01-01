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    Російські ЗМІ цитують тещу Вороненкова: Так йому і треба, зраднику!

    • Сьогодні, 14:04
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    Він же військовий, його за зраду б давно розстріляли, - актриса

    Теща російського екс-депутата Дениса Вороненкова Людмила Максакова висловила радість з приводу смерті зятя, пише російське видання Life.ru

    «Ну і слава тобі, Господи. А що з ним ще робити? Слава тобі Господи, що в кінці кінців людина, яка так падлючила... Він же військовий, його за зраду б давно розстріляли», - цитує актрису Life.ru.

    Як повідомлялось, у Києві Вороненко та Людмила Максакова опинились у кінці 2016 року. У Росії екс-парламентаря звинувачували у фальсифікації відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та шахрайстві.

    Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

    Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

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