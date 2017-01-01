Рабінович: Якщо введуть воєнний стан, людей змусять радіти мінімалці 3200

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Вадим Рабінович

Рабінович переконаний, що воєнний стан не допоможе владі досягти поставлених цілей

Влада готує українців до введення воєнного стану, оскільки не може знайти іншого виходу з ситуації, до якої сама довела країну. Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив народний депутат України, голова підкомітету ВР з прав людини і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович.

«На мій превеликий жаль, громадську думку почали готувати до введення воєнного стану, навіть не замислюючись про те, до чого він може призвести. Це готується через те, що влада не знає, як вийти з економічної безвиході без якихось екстрених заходів», - сказав парламентарій.

Він підкреслив, то ця крайня міра тільки погіршить ситуацію в країні.

«Воєнний стан - це край спробам або яким-небудь варіантам підйому економіки, це буде означати, що найближчим часом в Україні будуть вкладати гроші тільки ті, хто їх тут крав, докуповуючи на свої крадені гроші те, що вони можуть докупити в зруйнованій країні. Воєнний стан означає, що у вас безперешкодно можуть конфіскувати внесок або автомобіль. І ще воєнний стан - це край політичним свободам», - заявив народний депутат.

За його словами, це призведе до безправ'я українців.

«Коли буде введено воєнний стан, нас з вами змусять з ранку до вечора дивитися «Лебедине озеро» і радіти мінімалці 3200. А що може це спровокувати - я не знаю. Є маса варіантів і розроблених технологій», - переконаний парламентарій.

У той же час він висловив упевненість, що воєнний стан не допоможе владі досягти поставлених цілей.

«Все це дуже тривожно, і ми повинні розуміти це. Єдине, в чому мають рацію ті, хто хоче воєнного стану, - вони до кінця не розуміють особливостей України. Тут багато хто хотів правити століттями, але якось це у них не вийшло. І , дасть Бог, не вийде і в подальшому», - резюмував Рабінович.