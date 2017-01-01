Радбез ООН не проголосував за резолюцію щодо хіматаки в Сирії через позицію Росії

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Засідання Радбезу ООН

Позицію Росії в сирійському питанні різко розкритикували постпреди США та Британії

Рада безпеки ООН завершила обговорення, але не стала голосувати щодо проекту резолюції з приводу повідомлень про повітряний удар із застосуванням хімічної зброї в Сирії, внаслідок якого у вівторок загинули десятки людей у підконтрольному повстанцям місті Хан-Шейхун.

Після того, як цей проект різко відкинула Росія, над його текстом продовжують роботу і винесуть на голосування пізніше, хоча термінів дипломати не називали.

На засіданні постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі різко розкритикувала Росію і Китай за те, що раніше вони вже багато разів ветували схожі резолюції щодо Сирії, в яких ішлося про хоч якусь вину сирійської влади президента Башара Асада.

Показавши фотографії потерпілих дітей, вона наголосила, що, «якщо нічого не робити, такі удари будуть тривати». За її словами, Асад не має ніяких заохочень припиняти хімічні удари, доки Росія продовжує захищати його режим від наслідків таких дій.

При цьому Гейлі наголосила: «Коли ООН послідовно нездатна виконати свій обов’язок і діяти колективно, в житті держав настає час, коли ми змушені самі взятися до дії». Вона не уточнила, які дії має на увазі.

Постійний представник Великої Британії в ООН Матью Райкрофт теж розкритикував Росію за те, що вона поклала відповідальність на сирійську опозицію, заявивши, що літаки режиму Асада вдарили по складу боєприпасів опозиції.

Заступник постійного представника Росії в ООН Володимир Сафронков натомість назвав заяви британського представника «абсолютно безвідповідальними, зневажливими і непрофесійними». Він також твердив, що фото й відеоматеріали з місця нападу були «очевидною постановкою».

Перед початком розгляду проекту резолюції Міністерство закордонних справ Росії назвало його категорично неприйнятним.

Нагадаємо, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудар, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Серед убитих – 20 дітей.

Згодом у сирійський госпіталь в провінції Ідліб, де лікуються постраждалі від газової атаки, влучила ракета.

Комісія ООН почала розслідування хімічної атаки в Сирії.

США звинуватили Росію у хімічній атаці у Сирії. Німеччина також поклала відповідальність за хіматаки в Сирії на Росію та Іран.

Президент США Дональд Трамп заявив, що після хіматаки в нього «дуже сильно змінилося ставлення до Асада».

Відповідальність за бомбардування сирійського Хан-Шейхуна в провінції Ідліб, внаслідок якого від хімічного отруєння загинули понад 70 людей, лежить на урядовій армії.

Джерело: Радіо Свобода