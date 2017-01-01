Референдум у Швейцарії: відхилено податкову реформу та проведення Олімпіади

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Швейцарці виступили проти податкової реформи та проведення зимової Олімпіади-2026

Сьогодні на референдумі у Швейцарії більшість виборців проголосували проти скасування податкових пільг та проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року. Про це повідомляє DW.

Ініціативу швейцарського уряду про скасування податкових пільг у країні не підтримало 59 відсотків громадян, «за» проголосував 41 відсоток.

Чинні податкові привілеї для холдингів у Швейцарії стосуються близько 24 тисяч фірм та майже 150 тисяч співробітників. Швейцарський уряд остерігається відтоку бізнесу до таких країн, як Великобританія, Ірландія, Люксембург, Сінгапур, Нідерланди тощо. Тому швейцарський уряд прагнув утримати міжнародний бізнес іншими привілеями, як-то звільненням від податку на доходи від патентів. Противники реформи стверджували, що різницю в надходженнях до бюджету через це будуть змушені покрити платники податків.

Під час іншого референдуму у Швейцарії виборці кантону Граубюнден відхилили ініціативу уряду подати заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року. Проти цієї пропозиції проголосували 60 відсотків виборців. У 2013 році виборці Граубюндена висловилися проти подавання заявки на проведення зимової Олімпіади-2022.

Утім, Швейцарія все ще може подати заявку на проведення Олімпійських ігор-2026. Низка кантонів підтримують ідею висунути кандидатом місто Сіон. У квітні швейцарський Олімпійський комітет ухвалить рішення щодо подання офіційної пропозиції Міжнародному олімпійському комітету.

Як повідомляв «Главком», сьогодні швейцарці на референдумі проголосували за спрощення правил отримання громадянства.