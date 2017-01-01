Референдум у Туреччині: У Європі чекають на оцінку міжнародних спостерігачів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після підрахунку 99, 9 % бюлетенів 51,3% громадян схвалили збільшення повноважень президента

У Європі закликали Туреччину бути розважливою при втіленні конституційних змін, фактично затверджених на референдумі раніше в неділю.

Європейська комісія, виконавчий орган Європейського союзу, до якого прагне вступити Туреччина, заявила, що влада в Анкарі має досягти найвищого можливого консенсусу в суспільстві при втіленні цих змін.

При цьому в Єврокомісії додали, що чекають на оцінку міжнародних спостерігачів щодо підготовки і проведення референдуму, а також детальніших даних про порушення, що, за деякими твердженнями, відбулися на референдумі.

Рада Європи, провідне європейське міждержавне правозахисне об’єднання, членом якого є й Туреччина, застерегло, що через незначну перевагу числа голосів прихильників змін над числом голосів супротивників керівництво Туреччини має дбайливо обміркувати свої наступні кроки.

Надзвичайно важливо забезпечити незалежність судової галузі влади відповідно до принципу верховенства права, мовиться в заяві генерального секретаря Ради Європи Турб’єрна Яґланна.

Зазначимо, що на референдумі за попередньою інформацією, кількість тих, хто проголосував за розширення повноважень президента, майже на 3% випереджає противників реформи.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

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Джерело: Радіо Свобода