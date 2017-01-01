Євробачення-2017: порядок виступів конкурсантів у півфіналах

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Представник від Росії виступить під третім номером

На офіційному сайті Євробачення організатори опублікували порядок виступів конкурсантів.

9 травня перший півфінал відкриє представник зі Швеції.

За ним в той же день виконають свої композиції музиканти з Грузії, Австралії, Албанії, Бельгії, Чорногорії, Фінляндії.

Під восьмим номером заспівають музиканти з Азербайджану, Португалії, Греції, Польщі, Молдови, Ісландії.

Представник з Чехії виступить під 14 номером. Далі йдуть кандидати з Кіпру, Вірменії та Словенії.

Латвія закриє перший півфінал.

Другий півфінал Євробачення відбудеться 11 травня.

Представник від Росії виступить під третім номером.

А відкриє другий півфінал Сербія.

За нею слідом виступлять представники від Австрії, Македонії, Мальти, Румунії, Нідерландів, Угорщини.

Під дев’ятим номером заспіває виконавець з Данії. Далі йдуть музиканти з Ірландії, Сан-Марино, Хорватії, Норвегії, Швейцарії.

Кандидат від Білорусі виступить під 15 номером. Потім заспівають представники з Болгарії, Литви та Естонії.

А закриє другий півфінал виконавець з Ізраїлю.

Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в’їзд російській співачці Юлії Самойловій терміном на три роки.

Організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заміну Самойловій не шукатимуть, а також висловив сподівання, що виконавицю все-таки пустять в Україну.

Європейський мовний союз пропонував організувати пряму трансляцію виступу російської співачки Юлії Самойлової для показу на пісенному конкурсі «Євробачення-2017» у Києві.

Віце-прем'єр-міністр із гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко натомість заявив, що показ виступу російської співачки Юлії Самойлової на «Євробаченні-2017» порушуватиме українське законодавство.

Російський «Первый канал» відхилив пропозицію Європейської мовної спілки про організацію дистанційного виступу Самойлової.

Самойловій заборонено в'їзд до України через її відвідини окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованому півострові в 2015 році.