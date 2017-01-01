ЗМІ: В Росії не транслюватимуть «Євробачення-2017»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Євробачення»

Наразі офіційний транслятор пісенного конкурсу в Росії не підтвердив та не спростував дану інформацію

Російські телеканали відмовилися від трансляції «Євробачення-2017» . Як повідомляється на сайті каналу «Россия-24», який входить до Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії, така позиція керівників найбільших російських медіахолдингів.

Відповідна заява з’явилась після того, як Україна на три роки заборонила в'їзд в країну Юлії Самойловій, яка повинна була представляти Росію на конкурсі.

На «Першому каналі», який мав транслювати «Євробачення» в Росії, інформацію поки не підтвердили та не спростували.

Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в’їзд російській співачці Юлії Самойловій терміном на три роки.

Організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ.

Керівник апарату СБУ Олександр Ткачук зазначав, що «робити якісь поблажки для окремих людей буде ознакою певної дискримінації».

Нагадаємо, СБУ раніше допускала ймовірність відмовити Самойловій приїжджати в країну через її відвідини окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованому півострові в 2015 році.

В Росії вже вирішили відправити Самойлову на «Євробачення-2018».