Росія заявила про припинення дії меморандуму із США через удар по Сирії

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Ракетний удар США по авіабазі в Сирії

У МЗС Росії переконані, що удар американськими крилатими ракетами готувався завчасно

Росія припиняє дію Меморандуму про запобігання інцидентам і забезпечення безпеки польотів авіації під час операцій у Сирії, укладеного зі США. Про це йдеться в заяві МЗС РФ у зв’язку з ракетним ударом США по авіабазі в Сирії, якого було завдано в ніч на 7 квітня.

«США не вперше демонструють подібний бездумний підхід, який лише посилює наявні у світі проблеми і створює загрозу міжнародній безпеці. Сама присутність військовослужбовців США та інших країн на території Сирії без згоди на те уряду цієї країни або рішення Радбезу ООН є грубим, явним і нічим не обґрунтованим порушенням міжнародного права. Якщо раніше це пояснювалося завданням боротьби з тероризмом, то зараз явний акт агресії проти суверенної Сирії. Вжиті сьогодні США заходи ще більше руйнують російсько-американські відносини», – сказано в заяві.

МЗС РФ наполягає, що сирійські урядові війська не застосовували в Ідлібі хімічну зброю, оскільки «у Дамаска її просто немає, що неодноразово підтверджувалося кваліфікованими фахівцями».

«Безсумнівно, що військова акція США – це і спроба відвернути увагу від ситуації в Мосулі, де внаслідок дій, у тому числі американської коаліції, загинули сотні мирних жителів і наростає гуманітарна катастрофа», – вважають у РФ.

У МЗС Росії переконані, що удар американськими крилатими ракетами готувався завчасно. «Для будь-якого фахівця зрозуміло, що рішення про завдання ударів було прийнято у Вашингтоні до подій в Ідлібі, які було просто використано як привід для демонстрації сили», – йдеться в заяві.

«Російська сторона припиняє дію Меморандуму про запобігання інцидентам і забезпечення безпеки польотів авіації під час операцій у Сирії, укладеного зі США. Закликаємо Раду Безпеки ООН провести надзвичайне засідання для обговорення ситуації, що склалася», – заявляє МЗС РФ.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, було здійснено хімічну атаку в провінції Ідліб.

59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.

«Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром у Шайрат, по якому було завдано ударів, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», – повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.

Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

Президент РФ Володимир Путін вважає, що ракетний удар США по військовій базі в Сирії – спроба відвернути увагу світової спільноти від жертв серед мирного населення в Іраку.