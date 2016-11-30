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    Російські спостерігачі ОБСЄ допомагають терористам ховати техніку - нардеп

    • Сьогодні, 16:09
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    Представники від РФ постійно інформують російське командування «1-го АК ДНР» і «2-го АК ЛНР» про майбутні візити Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в зони їх відповідальності, стверджує Тимчук

    Представники від РФ в ОБСЄ допомагають бойовикам своєчасно приховати місця зосередження забороненого озброєння і техніки поблизу лінії фронту, а також у разі інспекцій спостерігачів ОБСЄ вчасно призупинити обстріл позицій.

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    Про це повідомляється в зведенні групи «Інформаційний спротив» (ІС), опублікованому на сторінці координатора нардепа Дмитра Тимчука в Facebook.

    «Представники від РФ в ОБСЄ допомагають окупантам своєчасно приховати місця зосередження забороненого Мінськими домовленостями озброєння і техніки бойовиків поблизу лінії фронту, а також у разі інспекцій СММ ОБСЄ вчасно призупинити обстріл позицій Збройних Сил України і населених пунктів»,  - йдеться в повідомленні.

    З цією метою представники від РФ постійно інформують російське командування «1-го АК ДНР» і «2-го АК ЛНР» про майбутні візити Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в зони їх відповідальності. 

    «Так, у зв'язку з недавнім перебуванням заступника глави СММ ОБСЕ в Україні О.Хуга на ділянках відповідальності «11 омсп», «7 омсбр» і «3 омсбр», командувач «1-го армійського корпусу ДНР» віддав наказ на тимчасове припинення вогню; на шляху слідування представників СММ ОБСЄ були виставлені додаткові патрулі, а також неправдиві знаки про заміновану місцевість, щоб виключити проникнення представників ОБСЄ в місця зосередження озброєння і військової техніки», - повідомили в ІС.

     

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