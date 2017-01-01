В українських військових на Донбасі достатньо сил для серйозних наступальних операцій – нардеп

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Все впирається в Мінські угоди і в те, що українська влада чітко заявила: альтернативи мирному діалогу нема – Тимчук

Українські Збройні сили на сьогодні з тим комплектом військ, який є на Донбасі, могли б проводити серйозні наступальні операції. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів нардеп, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«Однак ми розуміємо, що все впирається в Мінські угоди і в те, що українська влада чітко заявила: альтернативи мирному діалогу немає. На низці ділянок Міноборони підтвердило, що ми зайняли нові позиції, але це стосується або сірої зони, або тієї території, яка, за «Мінськом», і так мала контролюватися Україною.

Тимчук також висловив сумніви з приводу того, що українські війська «підуть далі». «Поки що у нашого головнокомандувача є чітка установка, що силовий варіант вирішення проблеми неприпустимий, я боюсь, що це неможливо. Ми не повинні давати Росії приводу стверджувати те, що вона і так намагається стверджувати, але не має фактів», – наголосив він.

Детальніше читайте в інтерв’ю Дмитра Тимчука «Главкому»

Нагадаємо, вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено.