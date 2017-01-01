Тимчук назвав єдиний ефективний спосіб припинити обстріл Авдіївки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото УНІАН Дмитро Тимчук

Нардеп: Укладати будь-які мирні угоди з тією стороною можливо лише тоді, коли за столом переговорів сидітимуть представники України та Російської Федерації, а не якихось віртуальних «ЛНР» - «ДНР»

Єдиний ефективний спосіб припинити обстріл Авдіївки – це все-таки провести військову операцію і вдатися до силового вирішення проблеми. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів нардеп, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«Але ж ми виходимо з реалій. Якщо на це немає рішення Президента України, то доведеться виходити з тих умов, які нам пропонуються. Якщо говорити про мирне вирішення проблеми, я бачу лише один варіант: укладати будь-які мирні угоди з тією стороною можливо лише тоді, коли за столом переговорів сидітимуть представники України та Російської Федерації, а не якихось віртуальних «ЛНР» - «ДНР», - зазначив він.

Тимчук пояснив - лише Росія як ініціатор і організатор подій на Донбасі може давати якісь гарантії, і у разі невиконання цих зобов’язань нести політичну відповідальність, приміром, у вигляді посилення санкцій. «У нас є висновок, що Росія – агресор, є законодавче рішення у вигляді постанови Верховної Ради ще від 2015 року, є інші важливі інструменти для апеляції до міжнародних рішень та документах. Є рішення ПАСЕ від жовтня 2016 року, яке Європа вже прямо називає РФ агресором та окупантом, і є, що ще важливіше, рішення Європейського суду по рішенню російського виробника зброї «Алмаз-Антей», де чітко прописана відповідальність Росії за події на Донбасі».

Нардеп підкреслив, що Україна повинна користуватися міжнародними правовими механізмами та модернізувати російський формат.

Детальніше читайте в інтерв’ю Дмитра Тимчука «Главкому»

Нагадаємо, вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено