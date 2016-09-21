Нардеп пояснив, з чим пов’язана активізація обстрілів росіянами Авдіївки

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Тимчук: Активізація відчутна по всій лінії фронту, включаючи ділянки, де впродовж останніх місяців було спокійно

Активізація обстрілів росіянами Авдіївки - це спроба РФ зараз нав’язати порядок денний відносно подій на Донбасі для Заходу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів нардеп, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«Для США, враховуючи те, що Путін усвідомив, що у Трампа немає власного бачення ситуації навколо конфлікту на Донбасі. Для Європи, де в ході передвиборчих кампаній, політичних перетрубацій, відкривається можливість для того, щоб змінити думку країн ЄС з тим, щоб потім змінювати політику ЄС в цілому. Ми бачимо, що в Європі серйозно активізувались різні проросійські сили та політики, які починають знову казати, що відповідальність за події на Донбасі лежить виключно на Україні, як і за зрив мінських угод», - зазначив він.

Тимчук уточнив, що насправді йдеться не лише про Авдіївку: активізація відчутна по всій лінії фронту, включаючи ділянки, де впродовж останніх місяців було спокійно, зараз така відносна тиша є лише в кількох місцях Луганської області. «Як тільки почалось загострення, одразу і російські ЗМІ, і представники бойовиків почали говорити про те, що насправді це українські війська вдаються до наступу, зриваючи мінські угоди. Тобто, в цілому йдеться про те, щоб повісити на Україну відповідальність за ескалацію», - сказав він.

Детальніше читайте в інтерв’ю Дмитра Тимчука «Главкому»

Нагадаємо, вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено