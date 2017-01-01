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    Російський суд відхилив скаргу на продовження арешту Сущенка

    • Сьогодні, 11:23
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    Скаргу адвоката журналіста Романа Сущенка залишили без задоволення

    Московський міський суд у РФ залишив без розгляду апеляційну скаргу сторони захисту на рішення про продовження терміну утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка, якого у Росії звинувачують у шпигунстві.

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    Про це повідомив адвокат українця Марк Фейгін на своїй сторінці у Facebook.

    «Засідання з розгляду моєї апеляційної скарги в Мосміськсуді на продовження терміну утримання під вартою Романа Сущенка завершено. Скаргу залишено без задоволення. Цілком передбачувано», – написав він.

    Нагадаємо, журналіста Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня минулого року. 25 січня суд у РФ продовжив арешт Сущенка до 30 квітня.

    Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».

    Вчора повідомлялося, що Сущенку не дозволили ні побачення з дружиною, ні дзвінки рідним.

    Нагадаємо, 8 лютого, у день народження журналіста, президент Петро Порошенко зустрівся з дружиною та дітьми українського політв’язня.

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