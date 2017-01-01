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    Розпочалося судове засідання у справі Мартиненка (трансляція)

    • Сьогодні, 10:32
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    Микола Мартиненко
    Фото: Станіслав Груздєв
    Микола Мартиненко

    Екс-нардепу інкримінують розтрату держмайна

    Сьогодні, 22 квітня, суд відновиви засідання у справі колишнього депутата Миколи Мартиненка за звинуваченням у розтраті майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передає «Главком».

    Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

    За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

    У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

    Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

    Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

    Читайте також матеріал «Главкома» «Мартиненка забрали з «Фронту». Усі подробиці скандального затримання».

    суд США СІЗО
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