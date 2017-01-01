Розпочалося судове засідання у справі Мартиненка (трансляція)

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Фото: Станіслав Груздєв Микола Мартиненко

Екс-нардепу інкримінують розтрату держмайна

Сьогодні, 22 квітня, суд відновиви засідання у справі колишнього депутата Миколи Мартиненка за звинуваченням у розтраті майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передає «Главком».

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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