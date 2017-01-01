Саміт Україна-ЄС планують провести у Києві

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Заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв

Адміністрація президента заявила про завершальну стадію узгодження дат проведення саміту між Україною і ЄС

У 2017 році саміт Україна – Європейський союз може відбутись у Києві. Президент оголосить дату проведення найближчим часом. Про це повідомив заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

«Наразі ми активно готуємося до саміту Україна — ЄС. Цього року він має відбутися в Україні. Я сподіваюсь, це буде місто Київ. Ми зараз на завершальній стадії узгодження дат проведення саміту між Україною і ЄС.

Дуже сподіваюся, що найближчими днями президент оголосить конкретну дату. Тому що одна з цілей перебування у штаб-квартирі Європарламенту — це також з європейськими партнерами спробувати скоординувати позиції, в тому числі щодо дат проведення конкретного саміту», — розповів Єлісєєв.

Нагадаємо, безвізовий режим між Україною та Європейським союзом набуде чинності в ніч з 10 на 11 червня.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у Страсбурзі взяв участь у церемонії підписання Президентом Європейського Парламенту Антоніо Таяні та представником Мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.

11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

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