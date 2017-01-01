Атрикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду щодо Мартиненка

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Фото: Станіслав Груздєв Микола Мартиненко

Прокуратура вимагає скасування рішення першої інстанції

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення слідчого судді Солом’янського суду про обрання запобіжного заходу Миколі Мартиненку. Про це йдеться у повідомленні відомства, передає «Главком».

САП вимагає скасування рішення суду першої інстанції та постановлення нового рішення в якому просить обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб з альтернативою внесення застави 300 млн грн.

Нагадаємо, НАБУ стежило за Мартиненком перед його затриманням.

В суботу, 22 квітня, Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

Перелому затримали 20 квітня за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем

Згодом Солом’янський районний суд Києва постановив відпустити на поруки першого заступника голови правління «Нафтогазу України», колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому.